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Появились свежие жуткие кадры фильма ужасов «Улыбка 2»

Появились свежие жуткие кадры фильма ужасов «Улыбка 2»
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Издание Discussing Film поделилось несколькими эксклюзивными кадрами из фильма ужасов «Улыбка 2». Кадры довольно жуткие — с пугающими улыбками персонажей.

События «Улыбки 2» развернутся вокруг поп-звезды Скай Райли, которая начинает испытывать серию всё более тревожных и пугающих событий. В своём новом мировом турне девушка вынуждена столкнуться со своим тёмным прошлым, чтобы восстановить контроль над своей жизнью, прежде чем она выйдет из-под контроля.

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

Фото: Paramount Pictures

В главных ролях: Наоми Скотт, Кайл Галлнер, Розмари Деуитт и другие. Снял ленту Паркер Финн — он работал над оригинальным фильмом.

Премьера ленты в мировых кинотеатрах состоится 18 октября. Официальных показов ленты в России наверняка не будет, но картина всё равно доберётся до страны окольными путями.

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