Стартовали съёмки драмы «Опасная близость» с Елизаветой Боярской

Онлайн-кинотеатр Start объявил о старте производства сериала «Опасная близость». Съёмки продлятся несколько месяцев, а премьера шоу в стриминге состоится в 2025 году.

Сюжет ленты расскажет историю Анны — успешного пластического хирурга и руководителя клиники, счастливой в браке. Когда её муж попадает в аварию со своей любовницей, Анна осознаёт зыбкость своей реальности и выбирает разрушительный путь мести, который приведёт к непредсказуемым последствиям.

Главную роль в новом проекте от продюсеров «Жить жизнь» сыграет Елизавета Боярская («Без правил»). В проекте также снимутся Артём Быстров («Триггер»), Леонид Бичевин («Подростки. Первая любовь»), Софья Лебедева («Тетрис») и Артур Бесчастный («Вызов»). Режиссёром выступит Иван Китаев («Бывшие»).