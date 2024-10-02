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Появились первые кадры сериала «Брайн и Маргарет» про последнее интервью Маргарет Тэтчер

Появились первые кадры сериала «Брайн и Маргарет» про последнее интервью Маргарет Тэтчер
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Появились первые кадры сериала «Брайан и Маргарет». Создателем шоу выступил британский режиссёр Стивен Фрирз, выпустивший ленты «Опасные связи», «Герой», «Королева» и другие картины.

«Брайан и Маргарет» — двухсерийное шоу, в котором расскажут о последнем ТВ-интервью британского деятеля Маргарет Тэтчер.

Фото: Baby Cow Productions

Фото: Baby Cow Productions

Звезда «Наследников» Харриет Уолтер исполнит роль Тэтчер, а образ журналиста Брайана Уолдена, который берёт интервью у Маргарет, воплотит Стив Куган. Само интервью вышло «крайне неприятным», отмечают в Deadline. За сценарий шоу отвечает автор «Короны» Джеймс Грэм.

У шоу пока нет даты выхода, но её объявят позже.

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