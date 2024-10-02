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В Германии заблокируют все игры из Steam без возрастного рейтинга

В Германии заблокируют все игры из Steam без возрастного рейтинга
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Разработчики онлайн-магазина Steam объявили о значимых изменениях в Германии. Уже с 15 ноября все игры в местном регионе должны иметь возрастной рейтинг — в ином случае тот или иной проект будет скрыт от немецких пользователей.

Об этом сообщил портал SteamDB со ссылкой на сообщество разработчиков Steam. Отныне создателям видеоигр нужно будет указывать возрастной рейтинг проекта, чтобы его могли приобрести жители Германии. Сделать его очень просто: достаточно завершить специальную процедуру сервиса, после чего Steam опубликует возрастную информацию на странице игры.

Подобные изменения наверняка приведут к тому, что многие игры станут недоступны в Германии. Дело в том, что далеко не все разработчики указывают возрастные рейтинги, в особенности речь идёт о проектах эпохи Windows XP, права на которые принадлежат совсем другим издательствам.

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