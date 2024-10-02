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В Dota 2 вышел патч 7.37d — ослаблены «брейсеры» и главные «имбы»

В Dota 2 вышел патч 7.37d — ослаблены «брейсеры» и главные «имбы»
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В ночь с 1 на 2 октября компания Valve выпустила балансный патч 7.37d для Dota 2. В обновлении разработчики ослабили популярных персонажей, а также усилили забытых героев.

«Нерфам» подверглись самые востребованные персонажи, среди которых оказались, например, Windranger, Lone Druid, Omniknight и Ringmaster. Помимо этого, некоторые герои получили «баффы» — это касается Juggernaut, Drow Ranger, Death Prophet, а также Bloodseeker.

Обновление затронуло и артефакты. Разработчики ослабили такие предметы, как Bracer, Arcane Boots, Gleipnir и Solar Crest. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Также Valve исправила критический баг, позволявший герою Lone Druid создавать копии предмета Divine Rapier.

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