«Телеграм» раскрывает властям IP-адреса и номера с 2018 года — Павел Дуров

Создатель «Телеграма» Павел Дуров выложил свежую публикацию в своём канале. В ней он отметил, что мессенджер с 2018 года раскрывает властям IP-адреса и номера преступников по всему миру.

В этом плане «Телеграм» оказывает непосильную помощь властям, которая борется с терроризмом и другими видами преступности в мире. Более того, прежде чем поделиться данными даже о преступниках, проходили тщательные проверки.

Всякий раз, когда мы получали должным образом оформленный юридический запрос по соответствующим каналам связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников.

Дуров также отметил, что в Европе в третьем квартале «Телеграм» получил значительное количество обоснованных юридических запросов, связанных с нарастающей преступной деятельностью.