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Фильм «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» выйдет в онлайне 12 ноября

Фильм «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» выйдет в онлайне 12 ноября
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Портал DVD's Release Dates опубликовал дату цифрового релиза фильма «Мегалополис». Новая картина от режиссёра «Крёстного отца» Фрэнсиса Форда Копполы выйдет в онлайне уже 12 ноября — её можно будет посмотреть на Amazon Prime и в других стримингах.

Таким образом, фильм доберётся до цифровых сервисов спустя 45 суток после релиза в кинотеатрах. Это довольно большой срок для столь катастрофических сборов — за первые выходные лента собрала чуть более $ 5 млн при бюджете в $ 120 млн. Почти все средства на фильм выделил лично сам постановщик.

Многие СМИ тем временем считают, что кинокомпания Lionsgate выпустит ленту в онлайне раньше указанной даты из-за ужасного приёма в кинотеатрах. Однако здесь наверняка всё решает сам Коппола, который профинансировал ленту самостоятельно.

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