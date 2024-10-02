В Dota 2 вышла сокровищница Collector's Cache 2 с 16 новыми сетами

Разработчики Dota 2 выпустили новую сокровищницу Collector's Cache 2, приуроченную к внутриигровому ивенту «Павшая корона».

В новый сундук вошли 16 наборов для различных персонажей, среди которых есть Invoker, Lion, Rubick, Slark и другие. Все сеты были созданы сообществом «Доты».

Приобрести сокровищницу можно будет вплоть до завершения ивента «Павшая корона». Одна «коллекторка» стоит 258 рублей, а 13 сундуков можно купить за 3050 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале DotaCinema. Права на видео принадлежат Valve.

Вместе с Collector's Cache 2 разработчики «Доты» выпустили балансный патч 7.37d, в котором Valve ослабила популярных героев и некоторые предметы.