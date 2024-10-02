Режиссёр «Джокера» Тодд Филлипс не планирует снимать другие фильмы по вселенной DC

Режиссёр «Джокера» и грядущего «Джокера: Безумие на двоих» Тодд Филлипс заявил, что больше не планирует снимать кинокомиксы. По его мнению, франшизе не нужна третья часть — историю персонажа он считает законченной.

Журналисты также спросили о возможном спин-оффе «Джокера» про Харли Квинн в исполнении Леди Гаги. Филлипс ответил, что не заинтересован в съёмках подобной ленты — как и любой другой по вселенной DC.

Не думаю, что «Джокер 2» ведёт меня к отдельному фильму про Харли Квинн. Чувствую, что моё время во вселенной DC ограничится двумя «Джокерами».

Премьера «Джокера: Безумие на двоих» состоится 4 октября в мировых кинотеатрах. Лента также доберётся до России — неофициальными способами.