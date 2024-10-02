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Для «Смуты» выпустили дополнение про Ярославль и демоверсию с прологом игры

Для «Смуты» выпустили дополнение про Ярославль и демоверсию с прологом игры
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Разработчики российской игры «Смута» представили сразу три больших обновления для проекта. Первым из них стал патч 1.0.16, который исправляет множество багов. Он уже доступен всем владельцам игры на платформе VK Play.

Также авторы выпустили третью часть образовательного проекта «Смутное время». Игроки могут ознакомиться с историей и бытом Ярославля XVII века, поговорить с жителями и даже пообщаться с князем Пожарским.

Наконец, разработчики выпустили демоверсию игры, которая включает в себя пролог оригинальной «Смуты». Её можно скачать на официальном сайте разработчиков и «познакомиться с началом истории Юрия Милославского».

Релиз «Смуты» состоялся 4 апреля 2024 года. Игра получила смешанные отзывы от критиков и геймеров, после чего разработчики пообещали поддерживать проект обновлениями и патчами.

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