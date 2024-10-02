Sony придумала способ для защиты юбилейной PS5 Pro от перекупщиков

Уже 27 ноября в продажу поступит юбилейная PlayStation 5 Pro, выполненная в дизайне культовой PS1. Всего компания произведёт 12 300 моделей — именно столько консолей поступит на полки магазинов. По традиции специальные версии популярных консолей пользуются большим спросом у перекупщиков, которые массово скупают устройства и перепродают их за куда бóльшую сумму.

В Sony решили бороться со спекулянтами как минимум в Японии, где предзаказать юбилейную PS5 Pro оказалось не так-то просто. Так, чтобы приобрести юбилейную PS5 Pro в стране, необходимо сделать это с местного аккаунта, на котором наиграно как минимум 30 часов в той или иной игре с 14 февраля 2014 года по 19 сентября 2024-го. Если покупатель не соблюдает критерии, то он не сможет предзаказать юбилейную PS5 Pro в регионе.

Таким образом, борьба с перекупщиками в Японии наверняка повлияет и на другие рынки. Многие продавцы закупают PS5 именно в Стране восходящего солнца из-за выгодного курса и относительно небольшой цены.