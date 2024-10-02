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Фильм Тогда. Сейчас. Потом с Томом Хэнксом: дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах

Драма «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом выйдет в России на неделю позже
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Кинокомпания «Каропрокат» назвала новую дату релиза фильма «Тогда. Сейчас. Потом» с Тором Хэнксом. Драма Роберта Земекиса выйдет в России 12 декабря, хотя изначально релиз должен был состояться 5-го числа.

«Тогда. Сейчас. Потом» — новая работа Роберта Земекиса, режиссёра «Форреста Гампа» и трилогии «Назад в будущее». Лента расскажет историю главных героев на протяжении десятилетий: камера всё время остаётся в одном и том же месте, показывая жизнь одного дома в течение многих лет. В центре истории — двое влюблённых, которые позже становятся супругами.

Вместе с 67-летним Томом Хэнксом в фильме сыграла 56-летняя Робин Райт. Для некоторых сцен их существенно омолодили — для этого использовали как грим, так и современную компьютерную графику.

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