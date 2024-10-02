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Вышел русский отрывок из боевика «Агент на уикенд» Люка Бессона к премьере фильма

Вышел русский отрывок из боевика «Агент на уикенд» Люка Бессона к премьере фильма
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Опубликован отрывок из боевика «Агент на уикенд» Люка Бессона («Пятый элемент», «Леон», «Люси») на русском языке. В ролике герои ленты ведут короткий диалог в машине, а затем едут на огромной скорости по городу.

Официальная премьера фильма в кинотеатрах России состоится 3 октября.

Сюжет ленты расскажет про офицера службы по борьбе с наркотиками, который посещает Тайбэй. Там он встречает свою бывшую любимую женщину. Паре предстоит уберечь друг друга от местных преступников и попытаться вновь полюбить друг друга.

Продюсером и сценаристом выступил Люк Бессон, а кресло режиссёра занял Джордж Хуанг, снявший ленту «Среди акул». Главные роли в картине исполнили Люк Эванс, Квай Луньмэй и Сон Ган.

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