Приложение Rutube удалили из магазина Google Play

2 октября пользователи обратили внимание, что Rutube удалили из цифрового магазина Google Play во всех странах. Однако по какой-то причине приложение видеохостинг до сих пор доступно для скачивания в США.

Фото: Google Play

Однако если пользователь напишет в поиске «Rutube», то в магазине будут отображаться только программы «Rutube детям» и «Студия Rutube». Представители Google и Rutube пока никак данную ситуацию не прокомментировали.

Ранее стало известно, что в августе 2024 года аудитория видеохостинга Rutube выросла в два раза на фоне замедления YouTube. Если в июле сервисом ежедневно пользовались 4 млн человек, то сейчас данный показатель вырос до 9,6 млн человек.