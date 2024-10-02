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Приложение Rutube удалили из магазина Google Play

Приложение Rutube удалили из магазина Google Play
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2 октября пользователи обратили внимание, что Rutube удалили из цифрового магазина Google Play во всех странах. Однако по какой-то причине приложение видеохостинг до сих пор доступно для скачивания в США.

Фото: Google Play

Однако если пользователь напишет в поиске «Rutube», то в магазине будут отображаться только программы «Rutube детям» и «Студия Rutube». Представители Google и Rutube пока никак данную ситуацию не прокомментировали.

Ранее стало известно, что в августе 2024 года аудитория видеохостинга Rutube выросла в два раза на фоне замедления YouTube. Если в июле сервисом ежедневно пользовались 4 млн человек, то сейчас данный показатель вырос до 9,6 млн человек.

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