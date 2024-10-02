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Никита Волков не сыграет во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Никита Волков не сыграет во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
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Представители телеканала ТНТ, а также онлайн-кинотеатров Okko и Premier прокомментировали замену Никиты Волкова во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве». В пресс-службе отметили, что актёр не сыграет в продолжении шоу исключительно из-за своей плотной занятости.

Вопреки всем слухам, причина замены главного актёра связана со сложностями в совпадении производственных графиков с занятостью актёра, не более. Никита большой актёр, у него много проектов и плотный график съёмок. Несмотря на это, мы продолжим съёмки сериала, но с другим актёром в роли Сергея Градского, который ещё успеет полюбиться нашим зрителям.

Проект рассказывает о круглой отличнице, которая вылетела с последнего курса университета из-за того, что её именная стипендия была аннулирована без объяснения причины.

У второго сезона пока нет даты релиза. Съёмки должны стартовать в ближайшие месяцы, а премьера может состояться уже в 2025 году. В продолжение вновь войдёт 60 эпизодов.

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