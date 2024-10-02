Исторический фильм «Злой город» выйдет в России 23 января — новые кадры

Исторический фильм «Злой город» Константина Буслова («Калашников») выйдет в кинотеатрах России 23 января. Ко всему прочему, было опубликовано множество новых кадров из ленты.

Картина расскажет о нашествии Хана Батыя на Русь в 1238 году. Полководец потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия. А когда, перебив всех защитников, наконец-то взял его, то повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом».

В фильме сыграли Алексей Гуськов («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки»), Александр Метелкин («Летучий корабль»), Леонела Мантурова («1941. Крылья над Берлином»), Артём Волобуев, Полина Чернышова, Алексей Шевченков и другие.

Кадры из фильма

Фото: «РБ продакшн»

Фото: «РБ продакшн»

Фото: «РБ продакшн»

Фото: «РБ продакшн»

Фото: «РБ продакшн»

Фото: «РБ продакшн»

Фото: «РБ продакшн»

Фото: «РБ продакшн»