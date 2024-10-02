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Фильм «Материалисты» с Дакотой Джонсон и Педро Паскалем выйдет в России

Фильм «Материалисты» с Дакотой Джонсон и Педро Паскалем выйдет в России
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Прокатчик «Вольга» объявил, что романтическая комедия «Материалисты» с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом выйдет в России. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

Действия ленты развернутся в мире городской элиты, а история будет крутиться вокруг профессиональной сводницы. Между тем за её сердце борются сразу двое мужчин: её бывший, неудачливый актёр, и новый богатый знакомый.

Режиссёром картины выступила Селин Сон («Прошлые жизни»). Фильм вдохновлён романтическими комедиями Джеймса Л. Брукса («Язык нежности», «Теленовости»). В производстве комедии помогали киностудии A24, Killer Films и 2AM.

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