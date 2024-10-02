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Анонсирован BLAST Slam — новая серия турниров по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн

Анонсирован BLAST Slam — новая серия турниров по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн
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Турнирный оператор BLAST поделился подробностями своей новой серии чемпионатов по Dota 2 под названием BLAST Slam.

Сезон турниров от BLAST будет представлять из себя LAN-ивенты, часть из которых пройдёт в студийном формате, а часть — на стадионе. В рамках каждого чемпионата команды будут разыгрывать призовой фонд в размере $ 1 млн.

Информации о форматах соревнований, а также о возможных участниках и местах проведения на данный момент нет. Ранее представители турнирного оператора сообщали, что в период с 2024 по 2025 год BLAST проведёт пять топ-ивентов по «Доте», ближайший из которых должен начаться уже 24 ноября текущего года.

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