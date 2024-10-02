Эндрю Гарфилд готов вернуться к роли Человека-паука

Недавно Эндрю Гарфилд дал большое интервью журналистам издания Esquire. В ходе разговора он обсудил многие моменты своей актёрской карьеры и заявил, что готов вернуться к роли Человека-паука.

По словам Гарфилда, он обожает данного персонажа и хочет дальше в его образе приносить людям радость.

Я бы на 100% вернулся к роли Человека-паука. Я люблю этого персонажа, и он приносит радость. Если мне удаётся приносить то же самое людям, то радуюсь в ответ.

Также ранее актёр заявил, что Дружелюбный сосед в его исполнении обладает большим потенциалом для рассказа интересных историй.

Напомним, ближайшим фильмом Эндрю Гарфилда станет драма «Время жить» с Флоренс Пью. Картина выйдет в российском прокате 31 октября с привычным русским дубляжом.