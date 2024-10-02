Локации из «Ведьмака» и «Гарри Поттера» — что создают игроки в «песочнице» Tiny Glade

23 сентября состоялся релиз «песочницы» Tiny Glade от инди-студии Pounce Light. Проект получил «крайне положительные» отзывы от геймеров в Steam.

По геймплею Tiny Glade напоминает Townscaper — геймерам не нужно тратить время на сбор ресурсов, а можно просто поддаться веянию творчества и заниматься постройкой различных сооружений. Ко всему прочему все элементы подстраиваются под окружение и другие детали постройки с плавными анимациями.

В связи с этим геймеры начали воссоздавать локации из различных культовых серий. Среди них Ривенделл из «Властелина колец», Хогвартс из «Гарри Поттера», Имперский город из Oblivion и много чего ещё.

Ривенделл из «Властелина колец»

Фото: Pounce Light

Хогвартс из «Гарри Поттера»

Фото: Pounce Light

Имперский город из Oblivion

Фото: Pounce Light

Драконий перекрёсток из Baldur's Gate 3

Фото: Pounce Light

Монастырь из Gothic 2

Фото: Pounce Light