Windows 10 обошла Windows 11 и вновь стала самой популярной ОС в Steam

Компания Valve поделилась статистикой самого популярного железа среди пользователей Steam. Оказалось, что в сентябре 2024 года Windows 10 обошла Windows 11 и вновь стала самой популярной ОС в Steam — её доля увеличилась на 1,57%, до 48,66% игроков.

Фото: Valve

Ко всему прочему самыми популярными мониторами до сих пор остаются те, которые обладают разрешением 1920 на 1080 пикселей, — их используют 55,38% геймеров. Что касается выбора количества оперативной памяти, то 48,66% игроков отдают предпочтение 16 ГБ.

Наиболее популярной видеокартой в очередной раз стала GeForce RTX 3060 с результатом в 5,71% геймеров. Также компания поделилась самыми популярными языками на платформе: это китайский (36,57%), английский (30,91%) и русский (8,32%).