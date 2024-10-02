Эксперты разобрали наушники AirPods 4 и не нашли отличий от AirPods 3

В сентябре Apple выпустила AirPods 4 — новую версию своих беспроводных наушников. Эксперты с канала iFixit протестировали и разобрали их на детали. В итоге специалисты не нашли серьёзных отличий между четвёртым и третьим поколением устройств.

Видео доступно на YouTube-канале iFixit. Права на видео принадлежат iFixit.

К примеру, зарядный чехол для AirPods 4 без ANC оснащён аккумулятором ёмкостью 345 мА/ч — аналогичной ёмкостью обладает батарея и в AirPods 3. Что касается новых AirPods Max, то, кроме обновлённого порта USB-C, никаких различий больше нет.

Ранее американский регулятор признал наушники Apple AirPods Pro 2 слуховым аппаратом. Решение приняло Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.