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Анонсированы пары первого раунда PGL Wallachia S2 по «Доте»

Анонсированы пары первого раунда PGL Wallachia S2 по «Доте»
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Турнирный оператор PGL представил пары первого раунда турнира PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Чемпионат проходит по швейцарской системе. Победители первого раунда будут играть друг с другом во втором, а проигравшие — с проигравшими. В плей-офф пройдут коллективы, заработавшие три победы в первой стадии. Остальные участники покинут ивент.

Первые пары PGL Wallachia S2 по «Доте»:

  • Tundra Esports (Европа) — Team Waska (Перу);
  • MOUZ (Европа) — Apex Genesis (США);
  • Alliance (Европа) — Invictus Gaming (Китай);
  • Natus Vincere (Украина) — HEROIC (Южная Америка);
  • Team Falcons (Ближний Восток) — Nigma Galaxy (Ближний Восток);
  • Nouns Esports (Северная Америка) — L1GA TEAM (Восточная Европа);
  • Azure Ray (Китай) — Infinity (Перу);
  • AVULUS (Европа) — beastcoast (Перу).

Турнир PGL Wallachia S2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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