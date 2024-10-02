Анонсированы пары первого раунда PGL Wallachia S2 по «Доте»

Турнирный оператор PGL представил пары первого раунда турнира PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Чемпионат проходит по швейцарской системе. Победители первого раунда будут играть друг с другом во втором, а проигравшие — с проигравшими. В плей-офф пройдут коллективы, заработавшие три победы в первой стадии. Остальные участники покинут ивент.

Первые пары PGL Wallachia S2 по «Доте»:

Tundra Esports (Европа) — Team Waska (Перу);

MOUZ (Европа) — Apex Genesis (США);

Alliance (Европа) — Invictus Gaming (Китай);

Natus Vincere (Украина) — HEROIC (Южная Америка);

Team Falcons (Ближний Восток) — Nigma Galaxy (Ближний Восток);

Nouns Esports (Северная Америка) — L1GA TEAM (Восточная Европа);

Azure Ray (Китай) — Infinity (Перу);

AVULUS (Европа) — beastcoast (Перу).

Турнир PGL Wallachia S2 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.