По мультсериалу «Ох уж эти детки!» снимут фильм

Как сообщают журналисты издания Deadline, Джейсон Мур (серия романтических комедий «Идеальный голос») снимет экранизацию мультсериала «Ох уж эти детки!». Отмечается, что грядущий фильм будет сочетать элементы CGI.

Сценаристами киноадаптации выступили Майки Дэй и Стритер Сайделл. Подробности сюжета, дата начала производства, актёрский состав, сроки выхода и другие детали пока не раскрываются. Больше информации станет известно позднее.

Оригинальный мультсериал «Ох уж эти детки!» выходил с 1990 по 2004 год на телеканале Nickelodeon. Всего за это время вышло девять сезонов, сериал получил статус культового. Главными героями проекта выступают малыши Томми и Дил Пиклзы, Чаки Финстер, Фил и Лил Девиль, Анжелика Пиклз, Сьюзи Кармайкл, Кими Ватанабэ-Финстер и их родители.