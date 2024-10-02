Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фантастики «Компаньон» со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом

Вышел трейлер фантастики «Компаньон» со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом
Комментарии

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер фантастического фильма «Компаньон» (Companion) со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом. В ролике показали ряд жестоких эпизодов и центральных героев истории.

Синопсис грядущей ленты пока не раскрывается, однако в дебютном ролике некий парень, судя по всему, держит в заложниках девушку.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Также в актёрский состав вошли Руперт Френд, Софи Тэтчер, Лукас Гейдж, Харви Гильен, Марк Менчака, Меган Сури, Вуди Фу и другие. Кресло режиссёра занял Дрю Хэнкок, работавший над «Мистером Пиклзом» и «Фальсификацией».

Премьера «Компаньона» в мировом прокате состоится 10 января.

Материалы по теме
Каким получился фильм «Битлджус 2»
Каким получился фильм «Битлджус 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android