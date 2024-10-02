Вышел трейлер фантастики «Компаньон» со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер фантастического фильма «Компаньон» (Companion) со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом. В ролике показали ряд жестоких эпизодов и центральных героев истории.

Синопсис грядущей ленты пока не раскрывается, однако в дебютном ролике некий парень, судя по всему, держит в заложниках девушку.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Также в актёрский состав вошли Руперт Френд, Софи Тэтчер, Лукас Гейдж, Харви Гильен, Марк Менчака, Меган Сури, Вуди Фу и другие. Кресло режиссёра занял Дрю Хэнкок, работавший над «Мистером Пиклзом» и «Фальсификацией».

Премьера «Компаньона» в мировом прокате состоится 10 января.