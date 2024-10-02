BLAST проведёт девять топ-турниров по Dota 2 с 2024 по 2026 год с призовыми по $ 1 млн

Турнирный оператор BLAST поделился подробностями соревнований серии ивентов по Dota 2 под названием BLAST Slam.

Всего организаторы проведут девять турниров в период с 2024 по 2026 год. Призовой фонд каждого ивента будет составлять $ 1 млн.

Расписание BLAST Slam на 2024-2026 год:

BLAST Slam 1 (с 26 ноября по 1 декабря 2024 года);

BLAST Slam 2 (с 3 февраля по 9 февраля 2025 года);

BLAST Slam 3 (с 5 по 11 мая 2025 года);

BLAST Slam 4 (с 3 по 9 ноября 2025 года);

BLAST Slam 5 (с 24 по 30 ноября 2025 года);

BLAST Slam 6 (с 9 по 15 февраля 2026 года);

BLAST Slam 7 (с 25 по 31 мая 2026 года);

BLAST Slam 8 (с 5 по 11 октября 2026 года);

BLAST Slam 9 (с 23 по 29 ноября 2026 года).

Что касается формата соревнований, он будет состоять из двух этапов: онлайн групповой стадии и ускоренного плей-офф в студии BLAST в Копенгагене, Дания.

В рамках первого этапа 10 приглашённых команд будут разделены на две группы. По итогам «best-of-1»-серий, проведённых в формате «каждый с каждым», определится положение составов в плей-офф. В зависимости от выступления в групповой стадии все участники попадут в плей-офф: первые места окажутся в полуфинале, вторые — в четвертьфинале, третьи — во втором раунде, остальные — в первом.

Все игры решающей стадии будут представлять из себя «best-of-3»-противостояния. Проигравшие коллективы сразу покидают турнир. Гранд-финал пройдёт в формате «до пяти побед».