В Assassin's Creed Shadows добавят кооператив — инсайдер

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился новыми деталями разработки Assassin's Creed Shadows. По данным его источников, Ubisoft работает над полноценным кооперативным режимом для игры, однако он выйдет уже после релиза игры.

При этом разработка совместного прохождения «Теней» никак не связана с недавним переносом экшена. Режим под кодовым названием League создают уже как минимум несколько месяцев, он уже давно находился в планах компании.

Таким образом, это будет уже второй кооперативный режим в истории серии после Assassin's Creed Unity. В ней игроки могли вчетвером выполнять определённые миссии, тогда как в Shadows речь наверняка идёт о полноценном коопе в сюжетной кампании за Ясукэ и Наоэ. Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 14 февраля 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series.