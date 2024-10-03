Холли Берри сыграет с Крисом Хемсвортом и Марком Руффало в триллере Crime 101

По информации издания Deadline, актриса Холли Берри ведёт переговоры, чтобы присоединиться к актёрскому составу фильма Crime 101. Какая роль достанется Берри в случае её участия в проекте, не сообщается.

Вместе с Холли в ленте сыграют Барри Кеоган, Крис Хемсворт и Марк Руффало. Режиссёром и сценаристом картины выступил Барт Лейтон.

Crime 101 будет экранизацией одноимённой книги. Произведение рассказывает о серии похищений драгоценностей, которые происходят по всему Тихоокеанскому побережью. Полиция связывает ограбления с колумбийскими картелями, однако детектив Лу Любесник выходит на одного из подозреваемых — вора, жаждущего сорвать последний куш.

Премьера фильма состоится в 2025 году.