Фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном получил рейтинг «18+»

В сети обратили внимание, что фильму «Микки 17» с Робертом Паттинсоном выдали возрастной рейтинг. Картина выйдет с рейтингом «18+», то есть лента рассчитана на взрослую аудиторию.

Судя по описанию, в фильме будет показано много насилия, нецензурной лексики и эротических моментов. Хотя в трейлере ленты это не отразилось, сама картина наверняка будет пропитана подобным.

Сюжет ленты рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют.

Вместе с Робертом Паттинсоном в картине сыграли Марк Руффало, Тони Колетт, Стивен Ян и другие. Лента выйдет в зарубежный прокат прокат 31 января 2025 года.