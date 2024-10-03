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Вышел релизный трейлер ремейка хоррора Until Dawn — он выйдет уже 4 октября

Вышел релизный трейлер ремейка хоррора Until Dawn — он выйдет уже 4 октября
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Sony и Supermassive Games выпустили релизный трейлер ремейка хоррора Until Dawn. В ролике показали главных героев, которые дают интервью о случившемся ночью: они пережили жуткий кошмар, но теперь спасены.

Сюжет игры рассказывает, как группа друзей решает отдохнуть в загородном домике, но вскоре они понимают, что оказались в центре жуткой и опасной истории.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Ремейк разработали на движке Unreal Engine 5. В обновлённой версии тайтла геймеров ждут свежие коллекционные предметы, улучшенные игровые механики, перезаписанный саундтрек и многое другое.

Ремейк Until Dawn выйдет на ПК и PS5 уже 4 октября.

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