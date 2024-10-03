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Фильм «Король Лир» с Аль Пачино и Питером Динклэйджем выйдет в России в 2025 году

Фильм «Король Лир» с Аль Пачино и Питером Динклэйджем выйдет в России в 2025 году
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Издание «Кинопоиск» сообщило, что фильм «Король Лир» получит официальный прокат в России. Премьера ленты в стране состоится в 2025 году, точной даты пока нет.

Известно, что прокатчиком картины на территории России выступит Russian World Vision.

В грядущей экранизации «Короля Лира» Уильяма Шекспира сыграют Питер Динклэйдж, Аль Пачино, Джессика Честейн, Ариана Дебос, Рэйчел Броснахэн, Лакит Стэнфилд, Крис Мессина, Тед Левин и другие.

Согласно завязке сюжета, стареющий король Лир делит свои земли между тремя дочерьми. Правитель отвергает любящую дочь, но доверяет её злобным сёстрам, которые как раз и лишают его власти. Режиссёром и сценаристом адаптации выступил Бернард Роуз.

Дату выхода ленты в мире пока не называют.

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