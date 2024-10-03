«Пустой и бессмысленный»: критикам не понравился фильм «Джокер 2»

В сети появились рецензии критиков на фильм «Джокер 2». Большая часть посмотревших ленту оказалась от неё далеко не в восторге: на Metacritic картина набрала 50 баллов из 100, а на сайте Rotten Tomatoes рейтинг свежести составил всего 49%.

Критики отмечают, что лента ощущается пустой и бессмысленной, особенно на фоне первой части. Картину называют лишней, поскольку она не привносит Джокеру в исполнении Хоакина Феникса каких-то фишек. Также критикуют музыкальные номера и отсутствие глубины.

После сильного начала фильм становится тяжело смотреть. Музыкальные номера не такие масштабные и эпатажные, как должны быть.

Один из самых вопиющих примеров циничной наживы, которая существует только потому, что предыдущий фильм был слишком успешным. Великолепная операторская работа и художественное оформление не могут скрыть, насколько пустым и бессмысленным является этот фильм.

Обыденный сиквел с низкими ставками, в котором пытаются сочетать музыкальную романтику и драму.

Фото: Warner Bros.

Несмотря на критику, некоторые рецензенты оставили и положительные отзывы.

Безумный музыкальный формат органично вписывается в повествование «Джокера 2», потому что музыка — это язык безумцев. Или, как говорит один из персонажей фильма, это способ «сбалансировать внутренние противоречия».

За маской сумасшедшего зрелища скрывается обманчиво сложный и глубоко продуманный фильм, одержимый собственной экстраординарностью и, несомненно, оригинальный.

В сиквеле Артур Флек выберется из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Премьера «Джокера 2» в мировом прокате состоится 4 октября. Изначально ленту показали в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля.