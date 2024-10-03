Владельцы iPhone стали жаловаться на быструю разрядку аккумулятора — это из-за iOS 18

По данным издания Gizmochina, владельцы iPhone после выхода iOS 18 стали жаловаться на очень быструю разрядку смартфона. По наблюдениям пользователей, аккумулятор теряет около 30% заряда всего за час использования.

Apple предусмотрела несколько шагов, которые помогут пользователям выявить и устранить причину разрядки аккумулятора. Для тех, кто использует бета-версию iOS 18, снижение производительности аккумулятора — нормальное явление. Компания порекомендовала проверить ОС на наличие обновлений.

Служба поддержки Apple отмечает, что, хотя пользователи могут сразу же использовать свои iPhone после обновления, некоторые процессы продолжают выполняться в фоновом режиме, что временно снижает продолжительность автономной работы и тепловые характеристики. Эти фоновые задачи могут привести к тому, что устройство будет потреблять больше энергии до того, как их выключить.