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Вышло обновление «Арсенал» для CS2 — операция, брелоки, кастомизация, исправление багов

Вышло обновление «Арсенал» для CS2 — операция, брелоки, кастомизация, исправление багов
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В ночь со 2 на 3 октября компания Valve выпустила масштабное обновление для Counter-Strike 2 с брелоками, новой операцией и косметическими предметами.

Разработчики шутера добавили операцию под названием «Арсенал» («Armory»), куда вошло более 100 новых косметических предметов, включая три коллекции оружия, стикеры, кейс, а также новейший вид кастомизации — брелоки. Стоимость пропуска составляет 1 390 рублей.

Брелок можно повесить на любое оружие в CS2

Брелок можно повесить на любое оружие в CS2

Фото: Valve

Помимо этого, Valve обновила инвентарь в CS2, переработала ряд анимаций, а также исправила аудиобаги и внутриигровые ошибки, возникавшие на различных картах. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

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