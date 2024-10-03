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Семейное фэнтези «Василиса и хранители времени» вышло в кинотеатрах России

Семейное фэнтези «Василиса и хранители времени» вышло в кинотеатрах России
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3 октября в России состоялась премьера семейного фэнтези «Василиса и хранители времени». Фильм уже можно посмотреть во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

За некие провинности Хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже наделённую чудодейственными силами. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живёт вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши — завладеть волшебной силой Василисы и с её помощью обрести вечную молодость.

Главные роли в ленте исполнили Маша Кошина («Универ. 13 лет спустя»), Дарья Мороз («Медиатор»), Сергей Гармаш («Чебурашка»), Юрий Кузнецов («Брат») и другие актёры. Режиссёром и сценаристом выступил Павел Лунгин («Братство»).

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