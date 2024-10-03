MrBeast приготовил около 15 видео, чтобы опубликовать их на YouTube после своей смерти

О том, что Джеймс MrBeast Дональдсон планирует выпускать видео даже после своей смерти, было известно ещё в начале года, но в детали блогер не вдавался. Во время недавнего посещения подкаста на канале IMPAULSIVE Джеймс рассказал, что уже приготовил около 15 роликов.

По словам блогера, у него есть люди, которые будут публиковать отснятые ролики после его смерти.

Я сделал это для момента, когда умру. У меня есть заранее отснятые видео, чтобы мой канал мог продолжать жить. Определённые люди в моей компании знают, где найти эти видео на моём старок компьютере.

Блогер пошутил, что после смерти первое выложенное видео выйдет под названием «Моё последнее видео», а потом ролики будут выкладываться ещё и ещё.