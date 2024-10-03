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Состоялась мировая премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Состоялась мировая премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих»
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3 октября в кинотеатрах по всему миру вышел фильм «Джокер: Безумие на двоих» — продолжение одного из самых успешных фильмов вселенной DC. Картина добралась до стран СНГ, Европы и США, а 4-го числа появится на больших экранах остальных государств.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

К сожалению, из-за ухода студии Warner Bros. картина не добралась до России официально, однако в будущем лента наверняка выйдет в стране с помощью неофициальных способов. Это может произойти уже на следующей неделе — ранее в этот срок до отечественных кинотеатров добирались «Дэдпул и Росомаха», «Головоломка 2» и «Битлджус 2».

Продолжение «Джокера» расскажет о новых приключениях Артура Флека, который пытается выбраться из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

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