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Valve обновила свою новую игру Deadlock — уменьшение перезарядки зиплайна и «фикс» Mirage

Valve обновила свою новую игру Deadlock — уменьшение перезарядки зиплайна и «фикс» Mirage
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Разработчики Deadlock выпустили обновление для игры, в котором сократили перезарядку зиплайнов и ослабили некоторых героев.

Valve постепенно ускоряет шутер. Разработчики уменьшили время возрождения героев на 20 минуте с 50 до 45 секунд и сократили перезарядку «буста» зиплайна с 340 секунд до 280 секунд. Кроме этого, команда Deadlock исправила ошибку, из-за которой на игроков с никнеймами определённой длины нельзя было пожаловаться.

Также обновление затронуло двух героев — Ivy и Mirage. У первого персонажа были уменьшены урон и область действия способностей, а у второго оказался ослаблен практически каждый аспект.

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