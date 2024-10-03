Valve обновила свою новую игру Deadlock — уменьшение перезарядки зиплайна и «фикс» Mirage

Разработчики Deadlock выпустили обновление для игры, в котором сократили перезарядку зиплайнов и ослабили некоторых героев.

Valve постепенно ускоряет шутер. Разработчики уменьшили время возрождения героев на 20 минуте с 50 до 45 секунд и сократили перезарядку «буста» зиплайна с 340 секунд до 280 секунд. Кроме этого, команда Deadlock исправила ошибку, из-за которой на игроков с никнеймами определённой длины нельзя было пожаловаться.

Также обновление затронуло двух героев — Ivy и Mirage. У первого персонажа были уменьшены урон и область действия способностей, а у второго оказался ослаблен практически каждый аспект.