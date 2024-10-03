Завершился второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

3 октября состоялась премьера восьмого эпизода второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Продолжение подошло к концу — в ближайшее время Amazon наверняка продлит шоу на третий сезон, учитывая впечатляющие показатели проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Второй сезон сериала по «Властелину колец» стартовал 29 августа и во многом был посвящён становлению Саурона — одного из самых главных антагонистов вселенной Джона Толкина. Продолжение получило во многом схожие рейтинги с первым сезоном: зрители оценивали эпизоды на уровне 7 баллов из 10.

Во втором сезоне к своим ролям вернулись ведущие актёры: Морвед Кларк (Галадриэль), Роберт Арамайо (Элронд), Оуайн Артур (Дурин IV), Максим Болдри (Исильдур), Исмаэль Крус Кордова (Арондир) и другие. Когда стартует производство третьего сезона, неизвестно.