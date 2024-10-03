Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Подростки в космосе от Wink стартовал — где смотреть, дата выхода

Стартовал российский фантастический сериал «Подростки в космосе»
Аудио-версия:
Комментарии

3 октября в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера нового фантастического сериала «Подростки в космосе». Для просмотра уже доступен дебютный эпизод — остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

События «Подростков в космосе» разворачиваются в 2054 году, когда на Земле началась экологическая катастрофа. Группа подростков отправляется в космос, где она попытается найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро.

Главные роли в сериале исполнили Денис Косиков («Оффлайн»), Святослав Рогожан («Трудные подростки»), Лев Зулькарнаев («Слово пацана: Кровь на асфальте»), Софья Аржаных («Цикады»), Николай Шрайбер («Лёд 2»), Давид Сократян («Неверные») и другие. Режиссёром выступил Митрий Семёнов-Алейников («Вредная привычка»).

Материалы по теме
Расписание выхода фантастического сериала «Подростки в космосе»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android