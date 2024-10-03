В России началось серийное производство отечественных смартфонов Fplus

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По данным компании GS Group, в России открылось серийное производство отечественных смартфонов. Оно осуществляется в Калининградской области на предприятии АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы». Речь идёт про гаджет Fplus.

Смартфоны Fplus R570E, работающие на операционной системе «Аврора», предназначены для автоматизации работы сотрудников в сложных условиях. Они обладают высокой степенью защиты от влаги, пыли и физических воздействий благодаря конструкции по стандарту IP68.

В случае со смартфонами Fplus высокую скорость сборки обеспечила масштабная модернизация завода, стартовавшая в марте этого года. В дооснащение производства холдинг GS Group инвестировал 182 млн рублей.

Скорость производства составила 1 смартфон в минуту. Уже 30 сентября с конвейера сошла первая партия из 10 тыс. смартфонов Fplus R570E.