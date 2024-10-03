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В кинотеатрах России вышел боевик «Агент на уикенд» от создателя «Леона»

В кинотеатрах России вышел боевик «Агент на уикенд» от создателя «Леона»
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3 октября в России состоялась официальная премьера фильма «Агент на уикенд». Боевик от продюсера Люка Бессона с Люком Эвансом в главной роли можно посмотреть в кинотеатрах страны с привычным русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат EuropaCorp.

Сюжет «Агента на уикенд» рассказывает про офицера службы по борьбе с наркотиками, который посещает Тайбэй. Там он встречает свою бывшую любимую женщину. Паре предстоит уберечь друг друга от местных преступников и попытаться вновь полюбить друг друга.

Главные роли в фильме сыграли Люк Эванс («Хоббит»), Квай Луньмэй («Рай океана») и Сон Ган («Форсаж»). Режиссёром ленты выступил Джордж Хуанг («Среди акул»), а сценаристом и продюсером выступил Люк Бессон («Леон»).

Отрывок из фильма на русском языке

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