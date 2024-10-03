Вышли все эпизоды «Эль Русо» — российского сериала, снятого в Аргентине

3 октября в онлайн-кинотеатре Premier состоялась официальная премьера «Эль Русо» — первого российского сериала, снятого в Аргентине. Для просмотра уже доступны все семь эпизодов первого сезона, хронометраж каждой серии составляет примерно 30 минут.

Видео доступно во VK-группе PREMIER онлайн-кинотеатр. Права на видео принадлежат Premier.

«Эль Русо» рассказывает неожиданную историю любви девушки Марьи из поселения русских старообрядцев и полицейского-эмигранта в Аргентине Павла, который вынужден прятаться в её общине, чтобы спастись от бандитов.

Главные роли в шоу исполнили Светлана Иванова («Легенда №17») и Семён Серзин («Лермонтов»), а режиссёром выступил Сергей Мокрицкий («Первый Оскар»).