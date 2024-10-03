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В России начались продажи смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro

3 октября в России начались официальные продажи линейки смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro. Устройства уже можно приобрести у большинства российских ритейлеров с привычной годовой гарантией.

Отличия между двумя смартфонами кроются в процессору и более продвинутой камере, а также поддержке беспроводной зарядки. В остальном гаджеты получили схожие характеристики.

Характеристики Xiaomi 14T

Экран : 6,67 дюйма, AMOLED, 2712x1220, частота обновления 144 Гц

: 6,67 дюйма, AMOLED, 2712x1220, частота обновления 144 Гц Процессор : MediaTek Dimensity 8300 Ultra

: MediaTek Dimensity 8300 Ultra Память : 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной

: 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной Камеры : 50 Мп (основная), 50 Мп (телефото), 12 Мп (широкоугольная) и 32 Мп (фронтальная)

: 50 Мп (основная), 50 Мп (телефото), 12 Мп (широкоугольная) и 32 Мп (фронтальная) Батарея : 5000 мА/ч с проводной зарядкой на 67 Вт

: 5000 мА/ч с проводной зарядкой на 67 Вт Операционная система : Android 14 в оболочке HyperOS

: Android 14 в оболочке HyperOS Цены: от 52999 рублей.

Характеристики Xiaomi 14T Pro

Экран : 6,67 дюйма, AMOLED, 2712x1220, частота обновления 144 Гц

: 6,67 дюйма, AMOLED, 2712x1220, частота обновления 144 Гц Процессор : MediaTek Dimensity 9300+

: MediaTek Dimensity 9300+ Память : 12 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной

: 12 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной Камеры : 50 Мп (основная), 50 Мп (телефото), 12 Мп (широкоугольная) и 32 Мп (фронтальная)

: 50 Мп (основная), 50 Мп (телефото), 12 Мп (широкоугольная) и 32 Мп (фронтальная) Батарея : 5000 мА/ч с проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводная на 50 Вт

: 5000 мА/ч с проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводная на 50 Вт Операционная система : Android 14 в оболочке HyperOS

: Android 14 в оболочке HyperOS Цены: от 74999 рублей.