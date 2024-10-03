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Смартфоны Xiaomi 14T и 14T Pro (Сяоми 14Т и 14Т Про): цены, все характеристики, где купить, экран, батарея

В России начались продажи смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro
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3 октября в России начались официальные продажи линейки смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro. Устройства уже можно приобрести у большинства российских ритейлеров с привычной годовой гарантией.

Отличия между двумя смартфонами кроются в процессору и более продвинутой камере, а также поддержке беспроводной зарядки. В остальном гаджеты получили схожие характеристики.

Характеристики Xiaomi 14T

  • Экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2712x1220, частота обновления 144 Гц
  • Процессор: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
  • Память: 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной
  • Камеры: 50 Мп (основная), 50 Мп (телефото), 12 Мп (широкоугольная) и 32 Мп (фронтальная)
  • Батарея: 5000 мА/ч с проводной зарядкой на 67 Вт
  • Операционная система: Android 14 в оболочке HyperOS
  • Цены: от 52999 рублей.

Характеристики Xiaomi 14T Pro

  • Экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2712x1220, частота обновления 144 Гц
  • Процессор: MediaTek Dimensity 9300+
  • Память: 12 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной
  • Камеры: 50 Мп (основная), 50 Мп (телефото), 12 Мп (широкоугольная) и 32 Мп (фронтальная)
  • Батарея: 5000 мА/ч с проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводная на 50 Вт
  • Операционная система: Android 14 в оболочке HyperOS
  • Цены: от 74999 рублей.
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