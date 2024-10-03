В России начались продажи смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro
3 октября в России начались официальные продажи линейки смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro. Устройства уже можно приобрести у большинства российских ритейлеров с привычной годовой гарантией.
Отличия между двумя смартфонами кроются в процессору и более продвинутой камере, а также поддержке беспроводной зарядки. В остальном гаджеты получили схожие характеристики.
Характеристики Xiaomi 14T
- Экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2712x1220, частота обновления 144 Гц
- Процессор: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
- Память: 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной
- Камеры: 50 Мп (основная), 50 Мп (телефото), 12 Мп (широкоугольная) и 32 Мп (фронтальная)
- Батарея: 5000 мА/ч с проводной зарядкой на 67 Вт
- Операционная система: Android 14 в оболочке HyperOS
- Цены: от 52999 рублей.
Характеристики Xiaomi 14T Pro
- Экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2712x1220, частота обновления 144 Гц
- Процессор: MediaTek Dimensity 9300+
- Память: 12 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной
- Камеры: 50 Мп (основная), 50 Мп (телефото), 12 Мп (широкоугольная) и 32 Мп (фронтальная)
- Батарея: 5000 мА/ч с проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводная на 50 Вт
- Операционная система: Android 14 в оболочке HyperOS
- Цены: от 74999 рублей.
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