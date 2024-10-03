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В ФАС обязали оператора МТС снизить цены на тарифы связи

В ФАС обязали оператора МТС снизить цены на тарифы связи
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Федеральная антимонопольная служба России установила, что российский оператор МТС нарушил антимонопольное законодательство. Ведомство поручило провайдеру снизить тарифы и перечислить в бюджет «незаконно полученный доход» с граждан.

Дело против МТС завели весной 2024 года, когда компания подняла стоимость услуг связи на 8% для более чем 30 млн абонентов. По итогам длительной проверки ФАС постановила, что повышение цен «экономически не обоснованно и ущемляет интересы потребителей».

В МТС уже прокомментировали постановление изданию vc.ru. В операторе заявили, что уведомлены о решении регулятора, а «дальнейшие действия» будут предпринимать после ознакомления с его позицией.

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