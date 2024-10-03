Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер российской хоккейной драмы «Капитан Крюк» — премьера 6 февраля

Вышел трейлер российской хоккейной драмы «Капитан Крюк» — премьера 6 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Карропрокат» представила трейлер фильма «Капитан Крюк». Премьера хоккейной драмы в кинотеатрах России состоится уже 6 февраля.

Видео доступно во VK-группе Кинокомпания «Карропрокат». Права на видео принадлежат «Карропрокату».

«Капитан Крюк» расскажет историю бывшего успешного хоккеиста Никиты Крюкова. Однажды ему приходит ложное сообщение о смерти мамы, с которой он долгое время практически не общался — он он не смог простить того, что она почти сразу сошлась с другим человеком после смерти отца.

Сообщение посылает его младшая сестра — дочь мамы от второго брака. Таким образом она надеется, что Крюков приедет и приведёт её хоккейную команду к победе. Однажды мама уговаривает Никиту посетить тренировку своей дочери, и хоккеист решает заняться детской командой, приведя её к победе.

Главные роли в фильме сыграли Роман Курцын («Балканский рубеж»), Ольга Тумайкина («Лёд 2») и Ева Смирнова («Папины дочки. Новогодние»). Режиссёром выступил Максим Максимов («Не одна дома»), а сценарий написал Михаил Зубко («Кентавр»).

Постер фильма «Капитан Крюк»

Фото: «Карропрокат»

Материалы по теме
«Последнего богатыря» продолжили в сериале «Наследие»: стоит ли его смотреть
«Последнего богатыря» продолжили в сериале «Наследие»: стоит ли его смотреть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android