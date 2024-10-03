Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон сериала «Властелин колец» собрал более 55 млн просмотров за месяц

Второй сезон сериала «Властелин колец» собрал более 55 млн просмотров за месяц
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Amazon поделилась впечатляющей статистикой второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». За первый месяц продолжение шоу собрало более 55 млн просмотров — сейчас это самый популярный проект сервиса Prime Video.

Ранее компания делилась цифрами запуска второго сезона — за первые 11 дней второй сезон шоу собрал 40 млн просмотров. Таким образом, за дополнительные три недели проект смог собрать около 15 млн просмотров. При этом Amazon так и не рассказала, каким образом считает просмотры своих шоу. Неясно, речь идёт о конкретных аккаунтах или потенциальных домохозяйствах, где учитываются несколько просмотров от одного профиля.

Тем временем общие просмотры первого сезона достигли отметки в 150 млн просмотров за два года с премьеры. В ближайшее время компания наверняка объявит о производстве третьего сезона, сценарий которого начали писать еще до выхода продолжения.

Также читают
«Последнего богатыря» продолжили в сериале «Наследие»: стоит ли его смотреть
«Последнего богатыря» продолжили в сериале «Наследие»: стоит ли его смотреть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android