Второй сезон сериала «Властелин колец» собрал более 55 млн просмотров за месяц

Компания Amazon поделилась впечатляющей статистикой второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». За первый месяц продолжение шоу собрало более 55 млн просмотров — сейчас это самый популярный проект сервиса Prime Video.

Ранее компания делилась цифрами запуска второго сезона — за первые 11 дней второй сезон шоу собрал 40 млн просмотров. Таким образом, за дополнительные три недели проект смог собрать около 15 млн просмотров. При этом Amazon так и не рассказала, каким образом считает просмотры своих шоу. Неясно, речь идёт о конкретных аккаунтах или потенциальных домохозяйствах, где учитываются несколько просмотров от одного профиля.

Тем временем общие просмотры первого сезона достигли отметки в 150 млн просмотров за два года с премьеры. В ближайшее время компания наверняка объявит о производстве третьего сезона, сценарий которого начали писать еще до выхода продолжения.