После обновления в CS2 возник новый баг — оружие стреляет надписями «ERROR»

Игроки в Counter-Strike 2 столкнулись с новой внутриигровой ошибкой, из-за которой вместо пуль из оружия вылетают надписи «ERROR».

После выхода масштабного обновления «Арсенал» в CS2 возник новый баг. Суть визуальной ошибки заключается в том, что вместо пуль игроки стреляют надписями «ERROR», буквально сообщающими о внутриигровом баге. Это значительно усложняет игровой процесс, так как текст перекрывает модельки игроков.

Видео доступно в группе «VK» Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Пользователи предполагают, что баг связан с недостающими текстурами. Когда Valve исправит ошибку, неизвестно.