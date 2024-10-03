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После обновления в CS2 возник новый баг — оружие стреляет надписями «ERROR»

После обновления в CS2 возник новый баг — оружие стреляет надписями «ERROR»
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Игроки в Counter-Strike 2 столкнулись с новой внутриигровой ошибкой, из-за которой вместо пуль из оружия вылетают надписи «ERROR».

После выхода масштабного обновления «Арсенал» в CS2 возник новый баг. Суть визуальной ошибки заключается в том, что вместо пуль игроки стреляют надписями «ERROR», буквально сообщающими о внутриигровом баге. Это значительно усложняет игровой процесс, так как текст перекрывает модельки игроков.

Видео доступно в группе «VK» Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Пользователи предполагают, что баг связан с недостающими текстурами. Когда Valve исправит ошибку, неизвестно.

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