«Телеграм» вновь столкнулся со сбоями в России

Пользователи мессенджера «Телеграм» 3 октября стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые проблемы появились около 14:00 по московскому времени, сейчас обращений на сайтах Downradar и Downdetector становится всё больше. Пользователи «Телеграма» отмечают, что сообщения не доставляются до их контактов, а у некоторых и вовсе не загружаются чаты и медиафайлы.

Причина происходящего пока неизвестна. С проблемами преимущественно столкнулись российские пользователи, однако есть жалобы и из других стран, включая ближнее зарубежье.

График сбоев в работе «Телеграма» Фото: downdetector

Это уже очередной сбой в работе «Телеграма» в России. Предыдущий был 1 октября и продлился около часа. Ранее Павел Дуров заявил, что «Телеграм» надёжнее других соцсетей, и привёл статистику, согласно которой мессенджер в 2023 году не работал всего девять минут.