Пиратские приложения для Android начали требовать установку только из Google Play

В середине сентября корпорация Google выпустила инструментарий API, который предназачен для разработчиков Android-приложений. Свежая функция проверяет версию программы на подлинность: если она окажется установлена из неофициального источника, то функция заблокирует к нему доступ.

По сообщениям пользователей, теперь инструментарий полноценно заработал. После загрузки ряда нелицензионных игр или приложений на Android-устройствах владельцев гаджета перенаправляют в магазин Google Play и требуют купить игру.

Отмечается, что это работает только с теми программами, разработчики которых подключили поддержку Play Integrity API. Способы обхода блокировки пользователи пока не нашли.